日本サッカー協会(JFA)は15日、U-22サッカー日本代表のIBARAKI Next Generation Cup2025のメンバーとスケジュールを発表しました。21日からトレーニングに入るU-22日本代表は、24日に準決勝でU-21関東大学選抜と対戦。3位決定戦・決勝は27日に予定されています。メンバーには、ハノーファー96の碇明日麻選手とSKベフェレンの道脇豊選手の2人が海外から選出されています。また、大学生からも8人が選ばれました。なお、現在行われて