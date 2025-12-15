アメリカ・ロードアイランド州の名門大学で学生2人が死亡した銃撃事件で、地元当局は14日、拘束していた重要参考人を釈放すると発表しました。ロードアイランド州の名門私立大学、ブラウン大学で13日に発生した銃撃事件では少なくとも学生2人が死亡し、9人がケガをしました。事件から一夜明けた14日朝、地元当局は20代の重要参考人を拘束したと発表していましたが、当局は14日の夜、この重要参考人を近く釈放すると発表しました。