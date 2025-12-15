お笑い芸人の狩野英孝（43）が、14日に米ハワイのホノルルで行われた「JALホノルルマラソン」を7時間48分3秒で完走したことが15日、分かった。昨年に引き続き、2年連続の完走となった狩野。前回記録の7時間23秒34秒を更新することはかなわなかったが「この感動はやっぱりホノルルマラソンでしか味わえない。いろんなホノルルマラソンがありますね」と達成感あふれるコメントを寄せた。再チャレンジとなった今大会。「去年と