ロボット掃除機のルンバを開発・販売してきた米iRobotは12月14日（現地時間）、連邦破産法第11条の適用申請をデラウェア州連邦裁判所に申請し、これに伴って再編計画を明らかにした。中国企業が全株式を取得する。“ルンバ”のiRobotが破産申請、中国企業が全株式取得で再建へ同社は革新的なロボット掃除機の展開によって大きく成長するも、製品自体のコモディティ化によって苦戦が続いていた。2022年にはAmazonからの買収契約を締