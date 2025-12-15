韓国女性ラッパーのJvcki Waiが、音楽プロデューサーで元恋人のVangdaleからDVを受けたと告発し、注目を集めている。【写真】「性病うつされ暴力も」韓国俳優の元カノがDVを告発Jvcki Waiの所属事務所AOMGの関係者は12月15日、「Jvcki Waiが最近、SNSに投稿した内容については把握しており、注視している。ただし、現時点では具体的な事実関係を確認している段階だ」と本サイト提携メディア『OSEN』に明かし、慎重な姿勢を示した。