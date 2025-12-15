2PMメンバー兼俳優のジュノが、主演ドラマ『テプン商事』ファンミーティングツアーを通して日本のファンと交流した。【写真】ジュノ、どこまでも輝く端正なルックスジュノは12月14日午後、東京・京王アリーナTOKYOでドラマ『テプン商事』（tvN）のファンミーティング「Typhoon Family Drama Fan Meeting with LEE JUNHO」を開催し、日本のファンと特別な時間を過ごした。今回のファンミーティングには計1万2000人の観客が集結した