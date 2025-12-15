道南食品は、「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」(6個入り、税込1,382円)を新たに発売する。2025年12月15日の新千歳空港 総合土産品店での発売を皮切りに、北海道エリア限定の土産菓子として順次道内の販路を拡大する。〈好評の生食感チェルシー×キャラメルチョコの新商品〉北海道限定で販売している「北海道 生食感チェルシー バタースカッチ味」が好評だったことから、生食感チェルシーブランドのさ