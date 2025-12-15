記念すべき「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、都内で行われた。「爆弾」（永井聡監督）で狂気をはらんだ謎の中年男を演じ、助演男優賞に輝いた佐藤二朗（５６）は別映画のロケ中のためこの日は欠席。ビデオメッセージで最高の笑顔を見せ、会場を爆笑の渦に巻き込んだ。「本当に行きたかったんですけれども撮影している映画が、どうしてもこの日を外せないということでコメントで失礼します」と、まず頭を下げた佐藤。