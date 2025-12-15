◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者レネ・サンティアゴ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦正規王者・堤聖也―暫定王者ノニト・ドネア（１２月１７日、東京・両国国技館）トリプ