航空便の運航状況です。日本航空によりますと、北海道の雪などにより15日午後3時現在、羽田と釧路、帯広を結ぶ便など28便の欠航が決まり、2333人に影響が出ています。また、全日空では午前11時半現在、北日本と東日本の悪天候により羽田と北海道各地、庄内を結ぶ便など29便が欠航、およそ1300人に影響が出ています。