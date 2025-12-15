「レース記者コラム仕事・賭け事・独り言」三人寄れば文殊の知恵…ではなかろうが、ペラ調整に操縦技術、水面状況などなど、１３１期の女子レーサー３人がそろってみれば、全員が予選を突破してみせた。初水面の大広咲季（香川）は２走目から自身初の３連勝と豪快ターンで沸かせれば、登みひ果（兵庫）、井上遥妃（徳島）は序盤こそ、気配さっぱりだったが互いのアドバイスで舟足一変。グッと巻き返して準優進出を決めてみせ