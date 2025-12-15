今シーズンでプロ野球・千葉ロッテマリーンズを退団した滑川高校出身の石川歩投手が、来シーズン、オランダの野球リーグで現役を続行することがわかりました。オランダ野球リーグのチーム、オーステルハウト・ツインズはきのう、石川歩投手と来シーズンの契約を結んだと公式SNSで発表しました。滑川高校出身の石川歩投手は37歳。12年間所属したロッテを今シーズンで退団し