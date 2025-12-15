第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が２０２６年１月２、３日に行われる。出場選手の年齢制限は現在は設けられていないが、参加資格は「本大会並びに予選会出場回数が通算４回未満である者」とあり、関東学生陸上競技連盟の加盟校に所属・登録している期間内に箱根駅伝（予選会のみの出場も含む）に参加できる回数は４回までということになる。なお、エントリーした時点で「出場」となる。第１０１回大会で関東