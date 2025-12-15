ヤクルト・大西広樹投手（28）が東京都港区の球団事務所で契約更改交渉に臨み、2600万円増の年俸9000万円（金額は推定）で更改した。調整遅れで開幕2軍スタートだった今季は50試合登板で3勝3敗21ホールド、防御率1・17。昨年は60試合登板で中継ぎ陣の中心だっただけに、球団からは「（来季は）初めからいてくれないと困る」と注文を付けられた。昨オフは60試合登板の疲労を考えノースローの期間を長くした影響で調整が遅れたた