お笑いコンビ霜降り明星の粗品（32）が13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦THE W 2025」で大会初審査員を務め、話題となっている。3日に更新した自身のYouTubeチャンネル「粗品のロケ」の「最近のお笑いニュースを語る粗品」と題した動画内で「THE W」の乗っ取り計画を明かしていた。粗品は動画内で「粗品のロケの企画で『粗品がTHE Wに挑戦する』という企画があったんですよ、あれ何年前？大阪で撮ったよな」と切り出し