私はミワ。去年の正月、義姉ケイコさんから「気が利かない」と非難された私は、次回からはケイコさんが自分でやるよう言い放ちました。夫ダイキがすぐに私を擁護してくれたのが大きな支えとなり、今年は宣言通り何もしないということを決行。しかしケイコさんが義実家に到着した直後、ダイキのスマホには怒りのメッセージが。ダイキは、「前回ミワが伝えた通りにしたまでだ。自分でやれ」と冷静に返信してくれました。自分の言動に