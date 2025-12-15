白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】稲垣那奈子さんの肩出しドレス■リゾートトラスト レディス（5月29〜6月1日、徳島県・グランディ鳴門ゴルフクラブ36、優勝：稲垣那奈子）2025年の女子ツアーで、ひときわ鮮烈な“初優勝シーン”として刻まれたのが、稲垣那奈子の勝利だった。2023年のプロテスト合格から1年。QTランク47位で迎えたルーキー