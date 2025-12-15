静岡県東伊豆町の店舗内で下半身を露出するわいせつな行為をした疑いで、会社員の46歳の男が12月15日に逮捕されました。 公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、静岡県南伊豆町下賀茂に住む会社員の男（46）です。警察によりますと、男は12月13日午後3時頃、東伊豆町の店舗内で、店の従業員に露出して見せ、公然とわいせつな行為をした疑いが持たれています。 この従業員の通報を受けた警察が、12月15日午前8時過ぎに男を南伊豆町