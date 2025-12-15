岩井姉妹のスタッフが公式インスタグラムを更新。2人が「埼玉県スポーツ賞 会長特別賞」を受賞し、埼玉県庁へ大野元裕知事を表敬訪問したことを投稿した。【写真】超レア！ ビシッとスーツで決めた岩井姉妹「埼玉県スポーツ賞」は、埼玉県のスポーツ振興に貢献した人や団体、そして優秀な成績を収めた選手を表彰する制度で、埼玉県スポーツ協会と埼玉県が運営している。岩井姉妹は今年の米国女子ツアーで妹・千怜は5月に「リビエラ