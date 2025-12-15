タレント上沼恵美子（70）が15日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。亡き女優を褒めちぎった。故高倉健さん主演の映画「駅STATION」（81年）などでの故いしだあゆみさんの演技を絶賛した上沼。いしださんとは親交があり、「本人は本当に明るくておちゃめで本当にすてきな方でございます」「全部そろってるね。スタイルいいし、性格いいし、気さくだし、芝居うまいし、きれいやし。そんな人がいるんですよ」と紹介