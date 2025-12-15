【モデルプレス＝2025/12/15】元AKB48でタレントの板野友美が12月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手の眼鏡ショットを公開した。【写真】34歳元AKB「オーラすごい」イケメン野球選手夫の“インテリ風”ショット◆板野友美、夫・高橋奎二選手の眼鏡ショット披露板野は「インテリ系？！」とつづり、高橋選手のソロショットを投稿。黒のフーディーを着用し、黒縁の眼鏡を