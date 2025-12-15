JAXA=宇宙航空研究開発機構は、H3ロケット8号機を12月17日午前11時10分に種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。 打ち上げは当初、12月7日に予定されていましたが、JAXAは、ロケットの姿勢の制御に使われる装置に確認が必要な事象が認められたとして、延期していました。 ロケットには、カーナビなどに位置情報を提供する日本版GPS衛星「みちびき5号」が搭載されます。 ・ ・ ・