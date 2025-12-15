お笑いコンビ・ちゃんぴおんずの大ちゃん（34歳）が、12月14日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）に出演。千鳥・大悟（45歳）の“意外な一面”を暴露した。大ちゃんはこの日、プライベートでよく飲みに行っているという大悟のプライベートについて、「今の大悟さんの楽しみは日曜日の『すぽると！』終わりに、コンビニで缶チューハイとさつま揚げ買って、1人で飲みながら家で『北の国から』を観ること」と暴露