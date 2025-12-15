お笑いコンビ・きしたかのの高野正成（36歳）が、12月14日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）に出演。「嫌われ者同士で結婚したんだ」「誰からも愛されねぇ2人で結婚したんだ」と、涙目で絶叫した。番組は今回、高野が「イジっていい話」なのか、「イジってはいけない“柔らかい話”」なのかを判定する企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」第2弾を放送。“柔らかい話”の連発で感情を爆発させた高野