破格の昇給だ。阪神2位・谷端将伍 野球か、食べるか、寝るか…素振り1日1000回、汗と涙の「22畳」特訓阪神の森下翔太（25）が14日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季の年俸7800万円から2倍以上となる1億3200万円増の2億1000万円でサインした。入団4年目での2億円到達は、2008年のダルビッシュ（パドレス）、16年の大谷（ドジャース）の2億円を超える額での契約更改となり、「良い提示をしてもらいました