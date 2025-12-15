資料陸上自衛隊第14旅団が司令部を置く善通寺駐屯地（香川・善通寺市） 陸上自衛隊は、指導に従わず、指導者に暴行を加えたり暴言を発したりした隊員に懲戒処分を行いました。 12月15日付で停職9日の処分を受けたのは、善通寺駐屯地の20代の2等陸士です。自衛隊によりますと、2等陸士は2023年12月、駐屯地内で上級者に反抗的な態度を取り、指導に従いませんでした。また、その10日ほど後には40代の陸曹長に反抗的な態度を