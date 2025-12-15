「不合理な見直し、改悪に断固反対する」【もっと読む】東京都の公式X「1.5兆円が国に奪われる」が大炎上！ 税収「偏在是正」へのむなしい抵抗「東京を狙い撃ちにし、限られたパイを奪い合って（地方に）ばらまくことが、本当の意味での『成長戦略』につながるのか」先週12日の定例会見で、東京都の小池知事はこう言って怒りをブチまけ、「vs高市政権」の戦いがさらにヒートアップしてきた。地方税収が都に集中しているとして