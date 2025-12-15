【死ぬまでにやりたいこれだけのこと】「ダンスはうまく踊れない」の高樹澪さんは65歳 昨年事務所を退所「稼がなきゃ、という気負いがなくなって楽に…」國村隼さん（俳優／70歳）ドラマ、映画、舞台で主役をこなし、個性派として活躍する國村隼さん。これまで話題作でさまざまな役柄を演じてきたが、クリスマスイブには主演ドラマ「ドビュッシーが弾けるまで」（フジテレビ系）が放送される。國村さんに、これからやりたいこ