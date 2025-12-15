日本時間午後１０時半に１２月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数が発表される。大方の予想は１０．０となっており、前月の１８．７を下回り、３カ月ぶりに低下するとみられている。米ニューヨーク連銀製造業景気指数は直近２カ月続けて予想を上回っていた。今回も同様の結果になれば、ドルが買われる可能性がある。 MINKABU PRESS