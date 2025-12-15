江戸時代の「赤穂浪士討ち入り」があった１４日、舞台となった東京・両国にある吉良上野介邸跡地の本所松坂町公園で赤穂浪士四十七士と吉良家臣二十士を供養する「義士祭」が開かれた。両国連合町会（渡邉兼利会長）主催で、今年７２回目。地元の墨田区・山本享区長らが出席し、牛嶋神社の宮司による祝詞奏上などが行わた。忠臣蔵のモデルとなった赤穂浪士討ち入りがあった元禄１５年（１７０３年）から数えて３２２年。この日