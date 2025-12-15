■これまでのあらすじ夫の心ない言葉に限界寸前の妻は、ひそかに購入した宝くじが3億円当選していたと知り、このことだけは夫に知らせないと心に決める。息子の習いごとの値上げを理由に、夫は妻の楽しみであるお茶会を「無駄」と切り捨て小遣いを減らすが、妻は節約しながら内緒でママ友との時間を過ごしていた。しかし帰宅後、夫に行き先を追及された妻は咄嗟に嘘をついてしまう。この日、息子の忘れ物を届ける途中だった夫は、