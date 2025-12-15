スノーボード男子ハーフパイプで、２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１５日、都内で取材に応じ、自身４大会連続の代表入りを確実にした２６年ミラノ・コルティナ五輪での新トリック投入を示唆した。「まだ大会で出していないトリックがある。まだ技名はまだ言えないけど、それを五輪の時にパフォーマンスできれば」４年前と同じルートをたどろうとしている。北京五輪時はトリプルコーク１４４０（