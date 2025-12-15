好評につき品薄状態となっている新しいたまごっち「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」をゲットするチャンスです。東京・原宿にある「たまごっち」のオフィシャルショップ「たまごっち ふぁくとり〜！」で、2025年12月15日11時に再入荷がありました。小学生へのクリスマスプレゼントとしても人気再入荷したのは、以下の3種類です。・Tamagotchi Paradise - Blue Water・Tamagotchi Paradise - Pink Land・Tamagotchi P