Red Velvet¡Ê¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡Ë¤ÎSEULGI¡Ê¥¹¥ë¥®¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ´Ñ¸÷¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤ÎÅìµþ¤òËþµÊ¤¹¤ëRed Velvet¥¹¥ë¥®②¥¹¥ë¥®¤ÎÅìµþVLOG ¢£Red Velvet¥¹¥ë¥®¤¬Åìµþ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½ ¥¹¥ë¥®¤ÏË¹»Ò¤ä¥Þ¥¹¥¯¤Ç´é¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢È±¤â¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤ÇÆ²¡¹¤ÈÅìµþ¤ò´Ñ¸÷¡£¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¥°¥íー¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹ ÀõÁðROX¡×¤Ç¤ª¼÷»Ê¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ê