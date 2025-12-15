ＳＹＳホールディングス [東証Ｓ] が12月15日後場(15:00)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比23.4％減の1.4億円に減り、8-1月期(上期)計画の3.8億円に対する進捗率は36.5％にとどまり、5年平均の40.5％も下回った。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.0％→2.6％に悪化した。 株探ニュース