ベルグアース [東証Ｓ] が12月15日後場(15:00)に決算を発表。25年10月期の連結経常損益は2800万円の赤字(前の期は1600万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、26年10月期は1億0500万円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比65.8％増の1億8400万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.0％→7.5％に改善した。 株探ニュース