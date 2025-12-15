15日15時現在の日経平均株価は前週末比624.18円（-1.23％）安の5万212.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1236、値下がりは333、変わらずは34と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は343.62円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が227.63円、ＴＤＫ が44.62円、ファナック が37.6円、イビデン が32.26円と続いている。 プラス寄与度トップはリクル&#