15日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝155円03銭前後と、前週末午後5時時点に比べ62銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円92銭前後と78銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース