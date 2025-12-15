１５日午後０時２５分頃、東京都港区赤坂の個室サウナ店で「非常ベルが鳴っている」と１１９番があった。警視庁赤坂署と東京消防庁によると、５階建てビル３階の内壁が焼け、約１時間後に消し止められたが、３０歳代の利用客の男女２人が意識不明の重体で病院に搬送された。同署が詳しい状況を調べている。現場は東京メトロ千代田線赤坂駅から南に約３５０メートルのビルや住宅が立ち並ぶ地域。