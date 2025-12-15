15日午後0時25分ごろ、東京都港区赤坂6丁目の5階建ての建物で「ベルが鳴っている」と119番があった。東京消防庁や警視庁赤坂署によると、個室サウナが入る3階から出火したとみられ、30代の男女が意識不明の状態で搬送された。詳しい状況を調べている。消防によると、壁の一部が焼け、火は午後1時20分ごろ消し止められた。署によると、建物全体がサウナ店の施設で、2〜4階部分が個室サウナだという。