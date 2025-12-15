東京都内で麻疹（はしか）の感染が確認された０歳男児について、都は１５日、今月１日にハノイ発成田行きのベトナム航空３１０便に搭乗していたと発表した。男児は生後８か月で、家族に連れられ１日午後１時２０分に千葉・成田空港に到着した後、乗用車で移動した。都の担当者は、接触した可能性がある人に対し、発熱や発疹、鼻水や目の充血などの症状が出た際には、公共交通機関の利用は控え、医療機関の指示に従って受診する