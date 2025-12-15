俳優の宮粼秋人（３５）と女優の瀬戸さおり（３６）が結婚したことが明らかになった。２人が１５日、それぞれのＳＮＳで発表した。２人は同じ文書で結婚を報告。「温かくご声援をくださる皆様、これまでお仕事でご指導いただきました皆様、友人、そして家族の深い理解と支えがあってこそ、このようなご報告をさせていただくことができ、心より感謝いたします」などとした。文末にそれぞれ直筆の署名を添えた。兄で俳優