G1香港カップ、レース中の芝コースに乱入者競馬の香港国際競走が14日、沙田（シャティン）競馬場で行われた。G1の香港カップ（芝2000メートル）では日本馬も2頭出走する中、レース中のコースには馬群が進む方向に乱入する人物が出現。オーストラリアの解説者は動画を公開し、危機回避の瞬間を「驚異的だ」と称えている。スタンド前のコースに、乱入者が現れたのは馬群が最後の直線に向かったタイミングだ。ラチを潜り抜けたの