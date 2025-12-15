2008年から2010年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された、岩代俊明による超能力バトルサスペンス漫画『PSYREN ‐サイレン‐』のテレビアニメ化が決定し、2026年に放送されることがは発表された。併せて、ティザービジュアルとティザーPV第1弾、制作陣、キャストが解禁。岩代からの祝賀イラスト＆コメントも到着した。【動画】完結から約15年―岩代俊明による漫画『PSYREN ‐サイレン‐』がアニメ化PV第1弾