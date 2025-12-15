女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１６日に、第５７話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）大雄寺でお払いをうけるヘブン（トミー・バストウ）とトキ（郄石あかり）、正木（日高由起刀）。大雄寺の風情が気に入ったと伝えるヘブンに住職は、大雄寺に伝わる怪談「水あめを買う女」を語る。住職の怪談に感銘を受けたヘブ