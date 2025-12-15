スノーボード・ハーフパイプ男子で２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１５日、都内で中国に本社を置く電気機器メーカーの「ＴＣＬ」のブランドアンバサダー就任式に出席。「五輪前の大事なタイミングで一緒に歩んでいけることを光栄に思います。五輪の舞台では自分らしい滑り思いますし、五輪の舞台では自分らしい滑りを表現して、挑戦したいと思っているので、これからも歩んでいけることを非常に