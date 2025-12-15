【ニューヨーク共同】映画「スタンド・バイ・ミー」で知られる米映画監督ロブ・ライナーさんが14日、ロサンゼルスの自宅で妻と共に死亡しているのが見つかった。警察は殺人事件とみて捜査している。米メディアが報じた。