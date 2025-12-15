『声真似をしながら踊るサボテン』のおもちゃと会話をするという柴犬さん。想定以上に上手に使いこなす、シュールかつ微笑ましい光景は記事執筆時点で523万回を超えて再生されており、14万件ものいいねが寄せられることとなりました。 【動画：『声真似をするサボテン』と会話する犬→思わず吹き出す『まさかの使いこなし方』】 『声真似をするサボテン』と会話する柴犬 Xアカウント『@Shibamugi28』に投稿されたのは、柴