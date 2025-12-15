近鉄は2025年12月15日、名古屋線・山田線・鳥羽線・大阪線で2026年1月16日（金）から新型一般車両の1A系電車を運行すると発表しました。【車内】これが新型1A系のユニークな「やさしば」です（画像）近鉄によると、名古屋線に新型一般車両が導入されるのは28年ぶり。「青色」「白色」のツートンカラーで近鉄らしさを継承しながらも、新しい近鉄のイメージを創っていくといいます。車内は、先にデビューした奈良線系統の8A系