大井川鉄道は、今年６月から１０月にかけて運転して好評だった「ブルートレイン急行」の運行を２０２６年１月１３日より再開すると発表した。ブルートレイン風塗装の電気機関車や、１１月に登場した青い１２系客車を使用して運転する。運転期間は「２０２６年１月１３日から当面の間」としている。また運転日は公式サイトで確認可能で、１２月１９日正午から予約受付を開始する。